Fenerbahçe Rizespor'a hazır!

Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla tamamladı.

28 Aralık 2019, Cumartesi 14:05
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Fenerbahçe Rizespor'a hazır!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, bugün saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a, oradan da karayoluyla Rize’ye geçecek.

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