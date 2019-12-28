Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncularımız 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler, bugün saat 16.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a, oradan da karayoluyla Rize’ye geçecek.