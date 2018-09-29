Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, Rize’de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli ekip, 30 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak olan maç için kara yolu ile Rize’ye gelerek, konaklayacağı otele ulaştı. Fenerbahçe ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan kafilede Başkan Ali Koç da yer aldı.

Trabzon Havalimanı’ndan Rize’ye kara yolu ile gelen kafile için otel önünde güvenlik önlemleri alındı. Sarı-Lacivertli ekibi bir grup Fenerbahçe taraftarı karşıladı.

Öte yandan otel güvenliği tarafından Fenerbahçe'nin kalacağı otele yaklaştırılmayan basın mensupları, Fenerbahçe kafilesinin otele girmesiyle birlikte oluşan güvenlik zafiyetiyle kafileyi görüntüleyebilmek için otelin bulunduğu alana girebildi.