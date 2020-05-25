Fenerbahçe Riva'da kamp yapmak istiyor

Fenerbahçe, kalan 8 maça Riva'da hazırlanmak istiyor. Yapılacak koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmazsa; sarı lacivertliler, Milli Takım Tesisleri'nde çalışacak.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 00:52 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Riva'da kamp yapmak istiyor

Fenerbahçe, Riva'ya taşınıyor. Sarı lacivertliler, 12 Haziran'da başlaması beklenen Süper Lig öncesinde kamp planlarını milli takım tesisleri üzerine yaptı.

Futbol A Takımı ile idari ve teknik personel koronavirüs testine girecek. Eğer sonuçlarda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmazsa; 8 maç için hazırlık kampı Riva'da olacak. 

Daha önce milli takım tesislerinde kamp yapmayan Fenerbahçe için bu durum bir ilk olacak. 

Yapılacak testlerde pozitif vakaya rastlanırsa; takım bir süre karantinaya girecek ve ardından küçük gruplar halinde saha çalışmalarına devam edecek. (TRT Spor)

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