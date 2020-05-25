Fenerbahçe, Riva'ya taşınıyor. Sarı lacivertliler, 12 Haziran'da başlaması beklenen Süper Lig öncesinde kamp planlarını milli takım tesisleri üzerine yaptı.

Futbol A Takımı ile idari ve teknik personel koronavirüs testine girecek. Eğer sonuçlarda herhangi bir pozitif vakaya rastlanmazsa; 8 maç için hazırlık kampı Riva'da olacak.

Daha önce milli takım tesislerinde kamp yapmayan Fenerbahçe için bu durum bir ilk olacak.

Yapılacak testlerde pozitif vakaya rastlanırsa; takım bir süre karantinaya girecek ve ardından küçük gruplar halinde saha çalışmalarına devam edecek. (TRT Spor)