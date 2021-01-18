Fenerbahçe revire döndü! Sivasspor maçı öncesi korkutan tablo

Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmaya 10 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı Lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Kemal Ademi ile Ömer Faruk Beyaz’ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu mücadelede takımlarını yalnız bıraktı.

Sakat ve eksik oyuncuların sıklığı nedeniyle zorlanan Fenerbahçe, Ankaragücü maçında da şok yaşadı. Maçın 42. dakikasında Ozan, topa hamle yapmak isterken Atakan’a müdahalede bulundu. Pozisyonun devamında hakem Arda Kardeşler, Tufan’ı sarı kart ile cezalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Serdar Aziz de Kadıköy'deki maçta sakatlandı. 59. dakikada sakatlanan milli futbolcu yerini Mauricio Lemos'a bıraktı. 78. dakikada sakatlanarak kenara gelen Enner Valencia'nın yerine ise 2003 doğumlu Fatih Yiğit Şanlıtürk oyuna girdi.

İki futbolcunun Sivasspor maçında forma giyip giyemeyeceği çekilecek MR'ın ardından belli olacak.







