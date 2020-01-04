Fenerbahçe rakiplerine fark attı! Zirvede Kadıköy var!

Süper Lig’de ilk 17 hafta geride kalırken, 18 takımın oynadığı 153 karşılaşmayı 2 milyon 107 bin kişi stadyumlarda izledi. Fenerbahçe, seyirci ortalaması en yüksek takım oldu. Geçen sezonun ilk yarısında 35 bin 801 ortalama ile Süper Lig ekipleri içerisinde seyirci ortalaması yüksekliğinde ilk sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezonun ilk 17 haftasında da liderliği kimseye bırakmadı. Sarı-Lacivertliler, Ülker Stadı’ndaki 8 karşılaşmada, 38 bin 901 seyirci ortalaması ile birincilik koltuğunda yer aldı.

Geride kalan 17 haftada tribünde en fazla seyircinin bulunduğu karşılaşma, Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oldu. Bu mücadeleyi 51 bin 62 kişi takip ederken, ikinci 44 bin 591’le Fenerbahçe-Beşiktaş ve üçüncü de 43 bin 597 ile Fenerbahçe- Trabzonspor oldu. 2 Ocak 2020 tarihine göre, Passolig Kart sayısı 1 milyon 55 bine ulaşan Galatasaray, zirveyi kimseye bırakmazken, Cim Bom’un ardından 976 bin 820 adetle Fenerbahçe geldi. Bu kulüpleri Beşiktaş (796 bin 332) ve Trabzonspor (299 bin 220) izledi.