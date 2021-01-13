Fenerbahçe rakibe göre taktik belirleyecek

Sarı-Lacivertliler, ligde peş peşe 4 maç kazanarak zirveye ortak olmayı başardı. Bu sayede sıkıntılı süreç geride kaldı, Erol Bulut’un üzerindeki baskı azaldı. Ancak Fenerbahçe’nin özellikle son haftalardaki oyun tercihi, alınan galibiyetlere rağmen eleştirilere neden oldu. Kanarya, ligin flaş takımı Alanya’yı 2-1 mağlup ederken maçı sadece yüzde 30 topa sahip olarak tamamladı. Fenerbahçe, Erzurum deplasmanında ise rakibi yarı sahasında bekledi, geliştirdiği ilk tehlikeli atakta Mert Hakan’la golü bulup ardından 3-0 galip geldi. Erol Bulut, oyun planıyla ilgili gelen olumsuz yorumlara aldırış etmiyor.

‘Önemli olan kazanmak’

45 yaşındaki teknik adam, tamamen kazanmaya odaklı bir stratejiyle hareket ediyor. Bulut, bundan sonraki haftalarda da rakibe göre taktik belirleyerek yola devam edecek. Gerektiğinde takımını tamamen geri çekecek olan Bulut, gerektiğinde ise oyunu tüm hatlarıyla rakip yarı alana yıkacak. Oyuncularından da eleştirileri dikkate almamalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, “Biz yolumuza kazanarak devam edeceğiz. Şampiyonluk yolunda önemli olan da bu” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun



