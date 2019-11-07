Fenerbahçe potada farklı!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Euroleague’deki 4. maçında Rusya’da Dinamo Kursk’u devirdi, zirvedeki yerini korudu.

07 Kasım 2019, Perşembe 06:34
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Fenerbahçe potada farklı!

Kadınlar Euroleague B Grubu’nda Fenerbahçe zirve yarışını ilgilendiren mücadelede Rus ekib Dinamo Kursk’u farklı yendi. Sarı-Lacivertliler, mücadeleye iyi başladı. karşılaşmanın ilk periyodunu 22-16 önde bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo, soyunma odasına da 6 sayılık farkı koruyarak (35-41) gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı 17 sayıya çıkaran (41-58) Sarı- Lacivertliler, sahadan 73-54 galip ayrıldı. Fenerbahçeli Iagupova, 28 sayı, 8 asist, 5 ribaunt ve 6 top çalmayla maçın en etkili ismi oldu. Fenerbahçe Öznur Kablo, 4. hafta sonunda gruptaki 3. galibiyetini alıp zirvedeki yerini korudu, Dinamo Kursk ise 2. yenilgisini aldı.

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