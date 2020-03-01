Euroleague’de 26.hafta geri kalırken henüz Play-Off kotasına giremeyen Fenerbahçe Beko bu yolda kritik bir galibiyet aldı. Sarı-Lacivertliler son haftalarda iç sahasında art arda yenilgiler alsa da deplasmandaki serisini sürdürdü. Sıralamada üzerinde olan takımlardan Valencia’nın konuğu olan Kanarya rakibini 93-86 mağlup ederek hem ikili averaj üstünlüğünü ele geçirdi hem de dış sahada üst üste 5. maçını kazandı. Bu sonuçla 12. galibiyetini alarak 9. sıraya yükselen Kanarya, play-off şansını sürdürdü.

Her maç kritik...

Temsilcimiz böylece Play-Off sıralamasında bulunun Valencia ve Khimki’yle puanları eşitlemiş oldu. Bundan sonra oynayacağı her maçı kritik olan Fenerbahçe, Play-Off yolunda önemli bir fikstüre de girecek.

Çift maç haftasında çarşamba günü Kızılyıldız’ı ağırlayacak Sarı- Lacivertliler yerini korumak için galibiyet arayacak. Cuma günü de sıralamada üzerinde olan rakiplerinden Khimki’ye konuk olacak Kanarya bir sonraki hafta da yine ilk 8 takım arasında bulunan Panathinaikos’la İstanbul’da karşılaşacak.

Şu ana kadar Anadolu Efes, Real Madrid ve Barcelona’nın Play-Off’u garantilediği düşünülürse, üst tur için kalan 5 bilet arasında Fenerbahçe’nin de yer alıp almayacağı önümüzdeki bu 3 maçlık fikstürde alınacak sonuçlara göre belirlik kazanacaktır .