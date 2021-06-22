Fenerbahçe, pilot takım olarak Vardar ile temas kurdu

Süper Lig 'de yeni sezonda şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Kuzey Makedonya'dan bir takımla anlaşma yapmanın yollarını arıyor. Peki hangi takım, Fenerbahçe'nin pilot takımı olma yolunda aday?

Fenerbahçe, pilot takım arıyordu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu ayın başında basın mensuplarına yaptığı açıklamada dikkat çeken bir ifade kullanmış ve direkt satın alabilecekleri ya da pilot kulüp olarak değerlendirebilecekleri bir kulüple görüşebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Vardar ile temas kuruldu

Sarı-lacivertliler, geçen sezon Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden ancak; 31 puanla 11. sırada yer alarak lige veda eden Vardar ile temas kurdu. Fenerbahçe, mali açıdan da problemler yaşayan Vardar'ı 'feeder' yani; pilot kulüp olarak düşünüyor.

TFF'nin plansızlığı böyle bir karar almaya itti

Fenerbahçe, eğer anlaşma sağlanabilirse kiraladıkları ve süre alamayan oyuncuları bu takımda geliştirmek ve test etmeyi planlıyor. Fenerbahçe'nin bu kararı almasındaki temel nedenin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun rezerv ligi uygulayıp uygulamayacağı yönündeki kararsızlığı olarak gösteriliyor. Ayrıca 8+6 olarak belirlenen yabancı kuralı da yine önemli faktörlerden biri olarak göze çarpıyor.

Yabancı sınırı var mı?

Kuzey Makedonya'da yabancı sınırı olmaması da anlaşma sağlanır ve Fenerbahçe Vardar ile uzlaşırsa sarı-lacivertlilere avantaj getirebilir. Bilindiği üzere orada 6 yabancı oynayabiliyor. Ancak; 6'dan sonraki her yabancı için belli bir ücret ödeniyor ve kontenjan açılabiliyor. Böylece yabancı oyuncu oynatma konusundaki sorun da çözülüyor. Bunun dışında Kuzey Makedonya'nın kısa dönemde Avrupa Birliği'ne girme ihtimali olduğu için Avrupa'da yaşayan Türk oyuncuları kontenjansız şekilde oynatma imkanı sağlıyor. Yani; Fenerbahçe'ye gelmeden önce oyuncular deneyim kazanabilecek. Özellikle bu durum genç oyuncular açısından oldukça önemli.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Federasyon 2 senedir uygulama yapacak, yapılmadı. 2 ay sonra ligler başlayacak, hala federasyonumuz hangi rezerv ligi uygulayacak belli değil. Zaten altyapılar 1.5 sene kaçırdı. Bir sürü yaş grubu hiç top oynamadı. Ya direkt satın alma olacak. Bir lig kurulacak, oyuncu oynatacağızi ya da Ağustos ayında ligler başlamadan 2 veya 3. ligde kulüp satın alacağız. Ya da bir kulüp sahibiyle yüzde 100 ilişki inşa edeceğiz. Pilot kulüp, 'feeder' kulüp yapacağız. İhtiyacımız var. Kiraladığımız oyuncularımızın çoğu süre almıyorlar, yeterince süre almıyorlar. Bazılarını süre alma mecburiyetiyle kiralıyoruz ama kendi kulübümüz olursa birçok oyuncumuzu geliştiririz, test ederiz" demişti.

Fenerbahçe ile daha önce rakip olmuşlardı

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe daha önce UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Vardar ile eşleşmişti. Sarı-lacivertliler, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek rakibine elenmişti. Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele etme hakkı kazanan Vardar, bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Ajansspor