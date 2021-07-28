Fenerbahçe - PEC Zwolle | Taraftarlar umutlu!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe , Hollanda'nın Zwolle takımı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da mücadele edecek. Koronavirüs pandemisi sebebiyle geçtiğimiz sezon statlara alınmayan taraftarlar uzun bir aradan sonra gönül verdikleri takımın maçını tribünden takip edecekler.

Mücadele öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan sarı-lacivertli taraftarlar, bu sene takıma duydukları güveni dile getirirken, teknik direktör Pereira'ya olan inançlarını ifade ettiler. Kadro planlaması hakkında da konuşan taraftarlar, yerinde yapılacak transferlerle kadro iskeletinin korunması gerektiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz senelerde kombine aldıklarını ve sarı-lacivertli takıma sürekli destek olduklarını ifade eden bir taraftar, tribüne gelmeyi özlediklerini ve bu sene başarılı olmak istediklerini kaydetti.

Hazırlık maçını izlemek için Tekirdağ'dan geldiğini ifade eden bir diğer taraftar, bu sene beklentilerinin çok olduğunu ve karşılık almak istediklerini dile getirdi.