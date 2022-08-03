Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
" Fenerbahçe Kadın Futbol Takımımız, önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezon Almanya Frauen-Bundesliga takımlarından SC Sand’ta oynayan sol kanat oyuncusu Patricia del Carmen George’i kadrosuna kattı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş da hazır bulundu.
25 yaşındaki Nijerya milli takımı oyuncusu 2022/23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.
Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"