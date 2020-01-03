Fenerbahçe transfer döneminde bir yandan ekonomik şartları göz önünde bulundururken, diğer yandan da çalışmalarını sürdürüyor.

Süper Lig'in ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen yönetim, golcü oyuncu arayışında.

Vedat Muriç’e destek olacak bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin, Papiss Cisse’yi gündemine aldığı ifade edildi.

Aytemiz Alanyaspor’un, makul bir bonservis bedeli karşılığında bu transfere onay verebileceği öğrenildi.

Geçen sezon Süper Lig’de Antalyaspor’da 24 maçta 12 gol 3 asist ile oynayan Mevlüt Erdinç’in de takasta kullanılabileceği iddia ediliyor.

2018'in yaz ayında bonservis bedeli ödemeden transfer edilen Cisse, Aytemiz Alanyaspor formasıyla çıktığı 42 resmi maçta 28 gol atma başarısı gösterdi. (TRT Spor)