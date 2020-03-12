Fenerbahçe - Panathinaikos maçı oynanacak mı?

Fenerbahçe - Panathinaikos maçı öncesi son dakika gelişmesi yaşandı. EuroLeague yönetimi tüm organizasyonların durdurulması konusunda kulüplerle görüşmelere başladıklarını duyurdu.

EuroLeague'den yapılan açıklamada özetle, "Dün akşam Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı karar sonrası, tüm EuroLeague organizasyonlarının durdurulması konusunda kulüpler ile görüşmelere başlamış bulunmaktayız" ifadesini kullandı.

Bu açıklamanın ardından iç sahada rakiplerini ağırlayacak olan iki temsilcimiz Anadolu Efes ile Fenerbahçe'nin maçlarının akıbeti de merak konusu oldu.

Anadolu Efes - Valencia maçının bugün 20.30'da oynanma ihtimalinin ortadan kalktığı, yine Fenerbahçe - Panathinaikos maçının da yarın 20.30'da başlama ihtimalinin bulunmadığı her iki kulübe ve EuroLeague'e yakın kaynaklardan teyit edildi.

Maçların diğer EuroLeague maçları ile birlikte ileri bir tarihte oynanması planlanıyor.