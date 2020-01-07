Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu’nun 9. haftasında yarın Macaristan temsilcisi Sopron Basket’i ağırlayacak. Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.

Organizasyonda geride kalan 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, liderlik koltuğunda oturuyor. İki takım arasında 2. haftada Macaristan’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 62-60 kazanmıştı. Grup maçları sonunda ilk 4’te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017’de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.

İSTANBUL (AA)