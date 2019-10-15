Fenerbahçe Öznur Kablo’nun konuğu Spar Citylift Girona

Fenerbahçe Öznur Kablo Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın İspanya ekibi Spar Citylift Girona’yı ağırlayacak.

Metro Enerji Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.

B Grubu’nda Fenerbahçe Öznur Kablo’nun yanı sıra Spar Citylift Girona, LDLC ASVEL Feminin, Arka Gdnyia, BLMA, Sopron Basket, Famila Schio ve Dinamo Kursk takımları yer alıyor. Grup maçları sonunda ilk 4’te yer alacak takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonda 2013, 2014 ve 2017’de final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti.