2020-2021 sezonunu ligde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Öznur Kablo'da yeni sezon çalışmaları sürerken, 2 sezondur takımda forma giyen Sevgi Uzun ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2 sezon boyunca formamızı başarıyla terleten Sevgi Uzun ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır. Sevgi Uzun’a tüm emekleri için çok teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.









Veda mesajı

23 yaşındaki basketbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine büyük bir kulübün 2 sene boyunca parçası olduğum için çok mutluyum. Bir an için bile desteğini esirgemeyen saymakla bitiremeyeceğim bütün Fenerbahçe ailesine sonsuz teşekkürler."











