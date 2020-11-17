Fenerbahçe Öznur Kablo'da daha önce yapılan testler sonucunda corona virüse yakalandıkları tespit edilen 6 oyuncudan 4'ünün hastalığı atlattıkları, diğer 2 oyuncunun ise tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

İşte Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın tam metni:

"Daha önce yaptığımız açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo A Takımımızdan 6 oyuncunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık.

Yeni yapılan test ve detaylı tetkiklere göre A takımımızdan 4 oyuncumuzun hastalığı atlattıkları tespit edilmiştir.

Şu an itibariyle A takımımızdan 2 oyuncumuz pozitiftir ve tedavilerine devam edilmektedir.

Gelişim takımımıza ise yeni test ve tetkikler bu hafta yapılacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız"



