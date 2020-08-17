Fenerbahçe Öznur Kablo, sezonun ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, basketbolcular, başantrenör Victor Lapena yönetiminde sezonun ilk antrenmanını Metro Enerji Salonu’nda gerçekleştirdi. Antrenmanda halter ve şut çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu da idmanı takip etti.

Başantrenör Lapena, 5 aylık aranın ardından ilk kez antrenmana çıktıklarını hatırlatarak, "Oyuncularımla ve teknik ekibimle bir arada olmak mutluluk verici. 5 aylık sürede biraz sıkıntı çektiğimizi söyleyebiliriz ama yeniden burada olmak bizim için çok heyecan verici. Hedeflerimiz her zaman aynı. Türkiye Ligi’ni kazanmak, Türkiye Kupası’nı kazanmak ve FIBA Avrupa Ligi’nde de başarılı bir sonuç elde etmek. Geçtiğimiz sezon buna çok yaklaşmıştık." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Tuğçe Canıtez ise geçen sezon iyi giderken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin iptal edildiğini aktararak, "Sezonu üzücü bitirdik. Şampiyon olup, kupayı kaldırıp, Avrupa Ligi’nde de başarılı bir sonuç almak isterdik. Kısmet değilmiş. Önemli olan sağlık. Şimdi yeni sezona sağlıklı, güzel bir şekilde başlayacağız. Testlerimizi olduk, geldik. Özledik. İnşallah hepimiz için güzel bir sezon olur." değerlendirmesinde bulundu.