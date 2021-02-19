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Fenerbahçe Öznur Kablo, Samsun Canik Belediyespor'u farklı geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 105-58 yendi.

19 Şubat 2021, Cuma 19:34 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Öznur Kablo, Samsun Canik Belediyespor'u farklı geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor’u 105-58 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Alper Özgök, Serdar Saraç, Ahmet Murat Arıkanlı

Samsun Canik Belediyespor: Nurgül Ersoy, Dilan Çalış 8, Madden 14, Nazlı Çalışkan 8, Zeynep Sude Kara, Fatma Dilara Azaklı 4, Zeynep Sina Konuksever, Sıla Şimşek, Bilgesu Erduran 2, Neslihan Demir 11, Ecem Nazlıcan Mengenecioğlu, Kayra Güler Sağlam 11

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 13, Olcay Çakır Turgut 4, Merve Arı 11, İrem Sözen 7, İdil Saçalır 3, Sevgi Uzun 8, Banu Şimşek 12, Tuğçe Canıtez 11, Iagupova 18, Zandalasini 15, Ayşe Yılmaz 3

1. Periyot: 10-33

Devre: 33-59

3. Periyot: 47-83

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