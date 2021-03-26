Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Herbalife Nutrition KBSL’de normal sezonu büyük bir başarıya imza atarak namağlup lider olarak tamamlamıştı.

Fenerbahçe Öznur Kablo’da son durum

Sarı Lacivertliler, ligde normal sezonun son haftasında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 92-62’lik farklı skorla mağlup ederek normal sezonu tamamlamıştı. Satou Sabally 26 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 1 blok, 1 top çalma, 25 verimlilik puanı ile maçın en değerli oyuncusu seçilmişti.

Fenerbahçe Öznur Kablo Hatay BŞB. maçı ile birlikte normal sezonda rakip potalara 2236 sayı bıraktı.

( %54/2 Sayı, %38/3 sayı, %80/Serbest Atış)

Sarı Lacivertliler'in normal sezonda elde ettiği diğer istatistikler şu şekilde;

2236 Sayı

979 Ribaund (705 Sav/274 Hüc)

663 Asist

261 Top Çalma

75 Blok

Hatay Büyükşehir Belediyespor’da son durum

Ligde normal sezonu 39 puanla 8. sırada tamamlayan Hatay, 13 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı. Rakip potalara 2004 sayı bırakan Hatay temsilcisi, kendi potasında 2019 sayı gördü.

Antrenör Ekin Baş tarafından çalıştırılan Hatay Büyükşehir Belediyespor kadrosunda şu oyuncular yer alıyor;

Guardlar: Özge Yavaş, Derin Yaya, Hind Ben Abdelkader, İdil Türk, Elif İlkim Kara

Forvetler: Alexis Sade Prince, Kübra Siyahdemir, Gamze Güzel, İdal Yavuz

Pivotlar: Astou Ndour, Gizem Başaran

Koç: Ekin Baş

Fenerbahçe Öznur Kablo’ya Playoff mücadelelerinde başarılar dileriz.