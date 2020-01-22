Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu’nun 11. haftasında Rusya temsilcisi Dinamo Kursk’u ağırladı.

Karşılaşmaya Zandalasini’nin skorer oyunuyla başlayan sarı-lacivertli ekip, bu oyuncuya Williams ve Iagupova’nın da katılmasıyla ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı.

Uzun süre karşılıklı basketlerin atıldığı ikinci çeyrekte konuk takım, 19. dakikada Zhedik’in 3 sayılık isabetiyle 32-31 öne geçti. Iagupova’nın basketleriyle yeniden üstünlüğü ele alan Fenerbahçe, devre arasına 37-32 önde girdi.

Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyarak 29. dakikada farkı 19 sayıya (59-40) çıkaran Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyreği 61-44 önde kapattı. İyi oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, mücadeleyi 76-55 kazandı.

Fenerbahçe Öznur Kablo’da Iagupova 24, Zandalasini ise 23 sayıyla galibiyette başrolü oynayan isimler oldu.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 11. maçında 9. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Öznur Kablo, bitime 3 maç kala adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Aleksander Pavlov (Kuzey Makedonya), Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Alexandra Stan (Romanya)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır 2, Nicholls 6, Iagupova 24, Williams 6, Zandalasini 23, Tuğçe Canıtez 5, Ayşe Cora 1, Esra Ural Topuz, Stokes 8

Dinamo Kursk: Prints 3, Shabanova, Breland 2, McCoughtry 22, Zhedik 7, Kirillova 4, Kozik 3, Vidmer 8, Burovaya, Ndour 6

1. Periyot: 23-15

Devre: 37-32

3. Periyot: 61-44