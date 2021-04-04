Fenerbahçe Öznur Kablo - Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 83-61

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin 2’nci maçında Çankaya Üniversitesi’ni 83-61 mağlup etti ve seriyi 2-0’a getirdi.
Play-off yarı final serisinde üçüncü maç, 7 Nisan Çarşamba günü Çankaya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde oynanacak.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut 12, Zandalasini 7, Iagupova 21, Vaughn 10, Stokes 6, Sabally 13, Tuğçe Canıtez 11, Sevgi Uzun 3
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 20, Gizem Yavuz 11, Udodenko 13, Bahar Öztürk 3, Talbert 14, Özge Kavurmacıoğlu
1’İNCİ PERİYOT: 27-12
İLK YARI: 44-25
3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-41