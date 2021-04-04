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Fenerbahçe Öznur Kablo - Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 83-61

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi’ni 83-61 yendi.

04 Nisan 2021, Pazar 18:40 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Öznur Kablo - Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 83-61

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin 2’nci maçında Çankaya Üniversitesi’ni 83-61 mağlup etti ve seriyi 2-0’a getirdi.

Play-off yarı final serisinde üçüncü maç, 7 Nisan Çarşamba günü Çankaya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde oynanacak.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Benhür İrcel

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır Turgut 12, Zandalasini 7, Iagupova 21, Vaughn 10, Stokes 6, Sabally 13, Tuğçe Canıtez 11, Sevgi Uzun 3

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: White 20, Gizem Yavuz 11, Udodenko 13, Bahar Öztürk 3, Talbert 14, Özge Kavurmacıoğlu

1’İNCİ PERİYOT: 27-12

İLK YARI: 44-25

3’ÜNCÜ PERİYOT: 62-41

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