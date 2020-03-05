Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 73-65

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi’ni 73-65 yenerek finale yükseldi.

05 Mart 2020, Perşembe 21:09 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Öznur Kablo-Çankaya Üniversitesi maç sonucu: 73-65

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi’ni 73-65 yenerek finale yükseldi.

Sarı-lacivertli takım, finalde İzmit Belediyespor-Beşiktaş TRC İnşaat maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Adana Atatürk

Hakemler: Murat Ciner, Egemen Ercan, Halil Erkoç

Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 18, Olcay Çakır Turgut 2, Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 8, Gray 10, Zandalasini 10, Stokes 14, Gonzales 2

Çankaya Üniversitesi: Özge Karataş, White 14, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 9, Putnina 17, Zellous 12, Bahar Öztürk 5, Talbert 8, Nilay Aydoğan

1. Periyot: 16-16

Devre: 40-34

3. Periyot: 56-48

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