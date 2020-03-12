Fenerbahçe Öznur Kablo - Bourges Basket maç sonucu: 84-75

FIBA Kadınlar EuroLeague'de mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek final serisi ilk maçında Bourges Basket'i 84-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

12 Mart 2020, Perşembe 00:16 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Öznur Kablo - Bourges Basket maç sonucu: 84-75

FIBA Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Fransa temsilcisi Bourges Basket’i 84-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan takım adını Final Four'a yazdıracak. Serinin 18 Mart’ta Fransa’da oynanacak ikinci maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

FIBA Kadınlar EuroLeague | Fenerbahçe Öznur Kablo: 84 - Bourges Basket: 75

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Aleksandar Milojevic (Kuzey Makedonya), Esperanza Mendoza Holgado (İspanya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 4, Iagupova 18, Zandalasini 12, Nicholls 2, Williams 30, Gray 7, Stokes 5, Tuğçe Canıtez 2, Ayşe Cora 4, Sevgi Uzun

Bourges Basket: Chartereau 8, Coleman 12, Eldebrink 13, Godin 6, Michel 2, Dabovic 20, Dubie 2, Filip 2, Rupert 10

1. Periyot: 31-19

Devre: 48-34

3. Periyot: 68-53

Beş faulle çıkanlar: 37.44 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Öznur Kablo), 39.51 Ana Dabovic (Bourges Basket)

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