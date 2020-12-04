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Fenerbahçe Öznur Kablo - ASVEL Feminin: 70 - 84

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi ASVEL Feminin’e 84-70 yenildi.

04 Aralık 2020, Cuma 21:03 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Öznur Kablo - ASVEL Feminin: 70 - 84

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Fransa temsilcisi ASVEL Feminin’e 84-70 yenildi.


Salon: Metro Enerji

Hakemler: Bernard Vassallo (Malta), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Alakbar Hasanov (Azerbaycan)

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 7, Vaughn 7, Tuğçe Canıtez 5, McBride 28, Stokes12, Olcay Çakır, Sevgi Uzun, Zandalasini 11,

ASVEL Feminin: Raincock-Ekunwe 9, Crvendakic 14, Jocyte, Plouffe 11, Clark 17, Fauthoux 4, Tanqueray 9, Ciak14, Johannes 6

1. Periyot: 12-22

Devre: 37-51

3. Periyot: 53-67

    

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