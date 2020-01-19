Fenerbahçe Öznur Kablo-Adana Basketbol maç sonucu: 90-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 15. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 90-83 yendi.

19 Ocak 2020, Pazar 21:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Öznur Kablo-Adana Basketbol maç sonucu: 90-83

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 15. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 90-83 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Sami Özel, Orkun Yurtdaş, Egemen Ercan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut 8, Tuğçe Canıtez 8, Iagupova 22, Stokes 8, Gonzales 2, Williams 14, Ayşe Cora 6, Sevgi Uzun, Zandalasini 22

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 8, Gizem Sezer, Adams 25, Prince 27, Dikaioulaku 19, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Nuran Tutsak 2, Sevgi Tonguç

1. Periyot: 20-18

Devre: 43-39

3. Periyot: 61-58

5 faulle çıkanlar: 34.11 İrem Naz Topuz, 39.12 Adams (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)

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