Fenerbahçe Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı

Gelecek sezon için anlaşılan, ancak Perotti'nin sakatlığı sonrası devre arasında takıma kazandırılması için girişimlerde bulunulan Bright Osayi-Samuel'in transferi konusunda QPR takımıyla anlaşmaya varılmıştı. Önceki gün İstanbul'a gelen 23 yaşındaki kanat oyuncusu dün ilk olarak Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildi.

21 numarayı giyecek

Ardından kulübe gelen Samuel için düzenlenen törene yöneticiler Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu ile Samuel'in ailesi de katıldı. Törende genç oyuncu, Sarı-Lacivertli kulüple 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Bright Osayi-Samuel'e başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar dileğinde bulunuldu. 21 numaralı formayı giyecek olan Samuel imza sonrası, “Fenerbahçe taraftarlarına bu takım için neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla daha mutlu günler yaşamak için sabırsızlanıyorum” dedi.