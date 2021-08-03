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Fenerbahçe Osayi Samuel için teklif bekliyor

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında QPR'dan transfer edilen Osayi Samuel takıma uyum sağlayamadı. Sarı lacivertliler genç futbolcu için teklif bekliyor.

03 Ağustos 2021, Salı 10:22 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Osayi Samuel için teklif bekliyor

Fenerbahçe , ocak ayında 23 yaşındaki oyuncuyu 500 bin Euro’ya İngiltere Championship takımı QPR’dan transfer etmiş ve 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Osayi-Samuel beklentileri karşılayamadı. Nijeryalı futbolcu, Pereira’nın yeni sistemine de adapte olmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle yönetim, İskoç ekipleri Celtic ve Glasgow Rangers’ın ilgilendiği Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler’in, 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.

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