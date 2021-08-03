Fenerbahçe Osayi Samuel için teklif bekliyor

Fenerbahçe , ocak ayında 23 yaşındaki oyuncuyu 500 bin Euro’ya İngiltere Championship takımı QPR’dan transfer etmiş ve 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Osayi-Samuel beklentileri karşılayamadı. Nijeryalı futbolcu, Pereira’nın yeni sistemine de adapte olmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle yönetim, İskoç ekipleri Celtic ve Glasgow Rangers’ın ilgilendiği Osayi-Samuel için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler’in, 23 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 3 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.