Fenerbahçe ortalamanın çok gerisinde

Süper Lig ’in ilk 10 hafta istatistiklerine baktığımızda Fenerbahçeli orta saha oyuncularının form düşüklüğü dikkat çekiyor. Oynanan maçlarda skor katkısı yapan Gustavo ve Zajc dışında gol ya da asist yapan oyuncu çıkmadı.

Orta sahanın değişmez ismi olan Gustavo bile maç başı 0.4 isabet oranı yakalarken girdiği pozisyonu gole çevirmede %10’da kaldı.

Kötü performans

Sarı lacivertli oyuncular isabetli şut konusunda kötü performans sergiledi. 5 maçta oynayan Crespo’nun ve 4 maçta forma giyen Meyer’in oynadığı maçlarda isabetli şut atamazken Brezilyalı oyuncu Gustavo’nun ligde 0.4, Zajc 0.2 ve Mert Hakan ve Sosa’nın da maç başına 0.2 isabetli şutu bulunuyor.

Gençler unutuldu

Sezon başının gözde isimleri Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk son dönemde forma giymeyi unuttu. İlk Helsinki maçında attığı golle kilidi çözen Muhammed, ilk 11’de düzenli oynamaya başlamıştı. 6’sı ilk 11’de olmak üzere 11 maçta forma giyen genç oyuncu son 3 karşılaşmada süre alamadı. Maç başına 1.1 şut oranına sahip olan Muhammed, isabet oranında ise 0.1’de kaldı.