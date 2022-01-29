Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testleri sonucunda, toplamda 5 sporcu ve 3 teknik personelin sonuçlarının pozitif çıktığını ve 30 Ocak 2022 Pazar günü oynanması planlanan Sarıyer Belediyesi-Fenerbahçe Opet maçının ileri bir tarihe ertelendiği açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testleri sonucunda, toplamda 5 sporcu ve 3 teknik personelimizin sonuçları pozitif çıkmıştır. Sporcularımızın ve teknik personelimizin izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir."

"Bu sebeple 30 Ocak 2022 Pazar günü oynanması planlanan Sarıyer Belediyesi-Fenerbahçe Opet karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sporcularımıza ve teknik personelimize geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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