Fenerbahçe Opet yarı finalde

Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Savino Del Bene Scandicci'yi konuk etti.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 19-25 26-28 25-22 25-17 ve 15-8‘lik setlerle 3-2 kazandı. Temsilcimiz bu sonuçla adını CEV Şampiyonlar Ligi yarı finaline yazdırdı.

Sarı Melekler, yarı finalde ise bir diğer İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile nisan ayında karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet: 3 - Savino Del Bene: 2

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Roy Goron (İsrail), Sanja Miklosic (Slovenya)

Fenerbahçe Opet: Ramos, Dicle Babat, Vargas, Rabadzhiteva, Eda Erdem Dündar, Antonujevic (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Polen Ünver, Fatma Yıldırım)

Savino Del Bene: Malinov, Ferreira, Haak, Stevanovic, Bosetti, Vasileva (Mastrodicasa, Bisconti, Merlo, Caracuta, Mitchem, Mazzaro, Zago, Papa)

Setler: 19-25, 26-28, 25-22, 25-17 15-8

Süre: 118 dakika (23, 31, 28, 23, 13)