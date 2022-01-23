Fenerbahçe Opet - VakıfBank maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde VakıfBank, deplasmanda Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek 14'üncü galibiyetini elde etti ve liderliğe yükseldi.

SALON: Burhan Felek Vestel Spor Salonu

HAKEMLER: Nerper Özbar, Metin Korkut

FENERBAHÇE OPET: Anna Lazareva 15, Meliha İsmailoğlu 2, Arina Fedorodtseva 17, Naz Aydemir Akyol 1, Eda Erdem Dündar 8, Mina Popovic 6, Melissa Vargas 13

VAKIFBANK: Buket Gülübay 3, Kübra Akman 3, Gabi 12, Isabelle Haak 28, Michelle Bartsch-Hackley 16, Zehra Güneş 17

SETLER: 25-27, 25-23, 21-25, 10-25

SET SÜRELERİ: 111 dakika (32’, 29’, 29’, 21’)