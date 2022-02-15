Geçtiğimiz hafta grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırmayı garantileyen Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki 6. ve son maçında Fransa temsilcisi Beziers Volley’i konuk etti. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Sarı Lacivertliler, maçtan 3-0 galip ayrıldı ve 6’da 6 yaparak, grubunu namağlup zirvede tamamladı.

Mücadelenin setleri 25-8, 25-17, 25-19 tamamlandı. Kaptan Eda, etkili performansıyla maçın MVP'si seçildi. Fenerbahçe Opet'in çeyrek finaldeki rakibi cuma günü çekilecek kura sonucunda belli olacak.



