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Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup zirvede tamamladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son maçında Beziers Volley'i 3-0 mağlup etti ve grubunu namağlup zirvede tamamladı, çeyrek finale yükseldi.

15 Şubat 2022, Salı 21:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'ni namağlup zirvede tamamladı

Geçtiğimiz hafta grup lideri olarak adını çeyrek finale yazdırmayı garantileyen Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki 6. ve son maçında Fransa temsilcisi Beziers Volley’i konuk etti.  Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Sarı Lacivertliler, maçtan 3-0 galip ayrıldı ve 6’da 6 yaparak, grubunu namağlup zirvede tamamladı. 

Mücadelenin setleri 25-8, 25-17, 25-19 tamamlandı. Kaptan Eda, etkili performansıyla maçın MVP'si seçildi. Fenerbahçe Opet'in çeyrek finaldeki rakibi cuma günü çekilecek kura sonucunda belli olacak.


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