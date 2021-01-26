Fenerbahçe Opet - Nantes VB maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü galibiyetine imza atan Fenerbahçe Opet’te Melissa Vargas 19, Kelsey Robinson 12, Eda Erdem Dündar 11, Brankica Mihajlovic 10, Dicle Nur Babat 6 ve Naz Aydemir Akyol 1 sayıyla oynadı. Müsabakayı 19 sayıyla tamamlayan Fenerbahçe Opet’in Kübalı pasör çaprazı Melissa Vargas, maçın en değerli oyuncusu seçildi.
SALON: Mangin Beaulieu
HAKEMLER: Riccardo Ferreira (Portekiz), Marie-Catherine Boulanger (Belçika)
FENERBAHÇE OPET: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Dicle Nur, Vargas, Melis (L)
VB NANTES: Alanko, Snyder, Sylves, Leyva, Kokkonen, Schad, Dekeukelaire (L), Roze (L) (Le Roux)
SETLER: 25-22, 25-16, 25-20
SÜRE: 74 dakika (24′,25′,25′)