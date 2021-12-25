Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet, eski oyuncusu Melisa Vargas ile yeniden anlaşmaya vardı.

Melissa Vargas, Fenerbahçe forması giyecek

Voleybol Plus sitesinde yer alan habere göre; son 3 sezondur Fenerbahçe Opet’te forma giyen ve bu sezon Çin ekibi Tianjin’e transfer olan pasör çaprazı Melissa Vargas, Çin Ligi’nin sona ermesiyle beraber yeniden Türkiye’ye dönecek ve sarı lacivertli formayı giyecek.

Türk vatandaşlığı var

Geçtiğimiz yıl Türk vatandaşlığı alan 22 yaşındaki oyuncu, Türkiye Ligi’nde Türk oyuncu statüsünde forma giyebilecek.

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