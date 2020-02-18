Fenerbahçe Opet - LP Salo maç sonucu: 3-0

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı konuk ettiği Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 25-17, 25-12, 25-14'lük setler sonucunda 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertliler CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)

FENERBAHÇE OPET: Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Beliz Başkır, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)

LP SALO: Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Czakan (Rautiainen, Mehtola, Ternava, Piesanen, Laaksonen)

SETLER: 25-17, 25-12, 25-14

SÜRE: 61 dakika (21, 21, 19)