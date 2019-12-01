Fenerbahçe Opet - Karayolları maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları’nı 3-0 yendi.

01 Aralık 2019, Pazar 00:09
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Fenerbahçe Opet - Karayolları maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları’nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Esat Danzili

Fenerbahçe Opet: Mihajlovic, Bahar Guidetti, Ceren Kestirengöz, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır)

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Ayçin Akyol, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan)

Setler: 25-12, 25-16 , 25-19

Süre: 67 dakika (20, 23, 24)

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