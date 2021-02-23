Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara maç sonucu: 1-3

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, İtalya’nın Igor Gorgonzola ekibini konuk etti. Dengeli başlayan maçın 3-3 berabere geçilen bölümünden sonra etkili hücumlarıyla üst üste sayılar kazanan Fenerbahçe Opet, 9-5 öne geçti. Karşılıklı elde edilen sayılarla çekişmenin sürdüğü oyunda rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, ilk seti 25-19 hanesine yazdırdı.

İkinci sete iyi başlayan İtalyan ekibi, rakibinin blokları geçmekte zorlandığı ve savunmada hatalar yaptığı bölümde 7-3’lük skorla üstünlük kurdu. Mola dönüşünde de skor üretmekte zorlanan sarı-lacivertli ekip, 7 sayı geriye düştü: 3-10.

Hücumda organize olamayan ve oyundan düşen rakibi karşısında Bosetti, Hancock ve Smarzek-Godek ile sayılar bulan Igor Gorgonzola, seti 25-12 alarak maça yeniden ortak oldu: 1-1.

Üçüncü sette 6-6 berabere geçilen bölümün ardından üç sayılık fark (11-8) yakalayan ancak bu avantajını koruyamayan Fenerbahçe Opet, 16-13 geriye düştü. Farkı altı sayıya kadar çıkaran konuk takım, seti 25-19 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sete dört sayılık bir seriyle hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertli ekip, heyecanlı rallilere sahne olan bu bölümde rakibinin beraberliği yakalamasına engel olamadı: 17-17. Yine öne geçen ev sahibi ekibi 22 ve 24. sayılarda bir kez daha yakalayan İtalyan temsilcisi, son dakikaları büyük heyecana sahne olan seti 27-25, maçı da 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 3 Martta İtalya’nın Novara şehrindeki Pala Igor Gorgonzola’da oynanacak.

Bu arada mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da tribünden izledi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

Fenerbahçe Opet: Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Nur Dicle Babat, Vargas Abreu (Melis Yılmaz, Lila, Busa, Bahar Toksoy Guidetti, Ceren, Beliz)

Igor Gorgonzola: Hancock, Bosetti, Chirichella, Smarzek-Godek, Herbots, Washington (Sansonna, Daalderop, Zanette, Bonifacio)

Setler: 25-19, 12-25, 19-25, 25-27

Süre: 104 dakika (25, 23, 26, 30)

AA