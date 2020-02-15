Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Fenerbahçe Opet’i 3-2 yendi. Ligin ilk yarısındaki maçı da aynı skorla kazanan Eczacıbaşı VitrA, rakibine rövanşı vermedi. Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA ilk seti 25-17 alırken, Fenerbahçe Opet çekişmeli geçen ikinci seti 25-23 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Eczacıbaşı VitrA üstün bir mücadele sergilediği üçüncü seti 25-10 alarak, 2-1 öne geçti. Fenerbahçe Opet, rakibinin basit hatalar yaptığı dördüncü seti 25-19 kazanarak, tekrar durumu eşitledi: 2-2. Eczacıbaşı VitrA daha az hata yaptığı tie-break setini 15-10 alarak, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Ramazan Çevik

Fenerbahçe Opet: Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Thompson, Bahar Toksoy Guidetti (Aylin Sarıoğlu, Ceren Kestirengöz, Fatma Yıldırım, Melis Yılmaz, Sıla Çalışkan, Beliz Başkır)

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Newcombe, Gamze Kılıç, Ergül Eroğlu)

Setler: 17-25, 25-23, 10-25, 25-19,10-15

Süre: 117 dakika (30, 26, 19, 25, 17)





İSTANBUL (AA)