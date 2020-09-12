Fenerbahçe Opet derbide Beşiktaş'ı 3-0 yendi
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertli ekip Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi 25-12, 25-19 ve 25-12’lik setlerle 3-0 kazanarak lige 3 puanla başladı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertli ekip Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi 25-12, 25-19 ve 25-12’lik setlerle 3-0 kazanarak lige 3 puanla başladı.
Fenerbahçe Opet: 3 - Beşiktaş: 0
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Aylin Nazire Turnaoğlu, İbrahim Acar
Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Bahar Toksoy Guidetti, Lila Şengün, Mhajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Bianka, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)
Beşiktaş: Zeynep Batmaz, Rida Erlalelitepe, Bengisu Aygün, Seray Altay, Seda Aslanyürek, Sinem Yıldız (Ece Güneşen, Derin Ezgi Taşdemir, Sude Pehlivan, Elif Teksoy, Gökçe Akkaya)
Setler: 25-12, 25-19, 25-12
Süre: 69 dakika (20, 26, 23)