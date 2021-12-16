Karşılaşmanın başında blok-defans üstünlüğünü rakibine kaptıran Fenerbahçe , serviste de aradığını bulamayınca teknik molaya 12-8 geride idi. Pasör Naz Aydemir Akyol'un oyuna dahil olmasıyla etkinliğini arttıran sarı-lacivertliler, sete tutunmayı başarsa da serisinin sürdüremedi ve ilk seti 25-22'lik skorla kaybetti. İkinci sette rakibine Fedorovtseva ve Lazereva ile karşı üstünlük kuran Fenerbahçe, Brezilya ekibinin hatalarını iyi değerlendirdi. Sarı-lacivertliler, seti 25-23 kazandı ve skora denge geldi: 1-1.

Üçüncü sette hücumda etkili bir görüntü çizen Fenerbahçe Opet, servisten de istediği katkıyı alınca Dentil karşılık veremedi ve set 25-18'lik skorla Fenerbahçe'nin oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette Fenerbahçe savunma ve hücum dengesini bozmadı. Mücadelenin son diliminde hata yapmayan sarı lacivertliler maçı 3-1 kazanmayı başardı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Andrea Puecher(İtalya), David Fernandez (İspanya)

DENTIL PRAIA CLUBE: Claudia Bueno, Anne Buijs, Carolina Da Silva, Eliza Martinez, Kasiely Clemente, Jineiry Martinez (Ariane Pinto, Vanessa Janke, Suelen Pinto, Lyara Batista, Tainara Lemes, Angelica)

FENERBAHÇE OPET: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem, Naz Aydemir, Arina Fedorovtseva, Mina Popovic, Anna Lazareva (Gizem Örge, Oliviera Menezes, Dicle Babat, Buse Ünal)

SETLER: 25-22, 23-25, 18-25, 21-25

SÜRE: 26', 28', 24', 26' (1 saat 44 dakika)

ANKARA,(DHA)



