Fenerbahçe Opet - Budowlani Lodz maç sonucu: 3-0

2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

28 Kasım 2019, Perşembe 20:50
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Fenerbahçe Opet - Budowlani Lodz maç sonucu: 3-0

2020 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Polonya temsilcisi Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin setleri 25-20, 25-12 ve 25-13 şeklinde sonuçlandı. 

CEV tarafından maçın "En Değerli Oyuncu"su Fenerbahçe Opet'in Sırp smaçörü Brankica Mihajlovic seçildi. Mihajlovic, mücadeleyi 16 sayıyla tamamladı.

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Olivier Guillet (Fransa), Marc Bloemhard (Hollanda)

FENERBAHÇE OPET: Robinson, Eda, Naz, Mihajlovic, Bahar, Vargas, Melis (L) (Beliz, Fatma, Ceren, Sıla, İpar

LODZ: Smieszek, Kraiduba, Leys, Pencova, Nowicka, Baczynska, Stenzel (L) (Twardowska, Baldyga)

SETLER: 25-20, 25-12, 25-13

SÜRE: 61 dakika (21,20,20)

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