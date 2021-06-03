Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında Brezilyalı genç smaçörü Ana Cristina De Souza’yı kadrosuna kattı.

2020-2021 sezonunda Brezilya ekibi Sesc-Rj Flamengo takımında gösterdiği başarılı performansı ile Brezilya Ligi’nin En İyi Smaçör’ü seçilirken, Carioca Şampiyonası’nda da En Skorer Oyuncu oldu.

Voleybolcu Cecília De Souza’nın kızı olarak dünyaya gelen 2004 doğumlu Ana Cristina küçük yaşta voleybola başladı. Başarılı performansı ile dikkat çeken Ana, küçük yaş kategorilerinde Brezilya Milli Takım forması giymeye başladı. 2018 FIVB U18 Güney Amerika Şampiyonası’nda ve 2019 FIVB U18 Dünya Şampiyonası’nda Brezilya Milli Takımı ile üçüncülük yaşayarak “En İyi Pasör Çaprazı” ve “En İyi Smaçör” ödülünü aldı.