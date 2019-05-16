Fenerbahçe Opet 7 oyuncu ile yollarını ayırdı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet Kadın Takımı, Merve Dalbeler, Polen Ünver, Ana Antonijevic, Dobriana Rabadzhieva, Samantha Bricio Ramos, Ezgi Dağdelenler ve Merve Tanyel ile yollarını ayırdı.

16 Mayıs 2019, Perşembe 22:18
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Fenerbahçe Opet 7 oyuncu ile yollarını ayırdı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet Kadın Takımı, Merve Dalbeler, Polen Ünver, Ana Antonijevic, Dobriana Rabadzhieva, Samantha Bricio Ramos, Ezgi Dağdelenler ve Merve Tanyel ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması doğrultusunda 7 oyuncu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Formamızı başarıyla terleten sporcularımıza kariyerlerinde ve yaşamlarında başarılar diler, katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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