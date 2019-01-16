Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.
Fenerbahçe Opet: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener
Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Merve Dalbeler)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Lee, Bahar Akbay, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Seray Altay)
Setler: 25-21, 25-20, 25-22
Süre: 73 dakika (24, 23, 26)