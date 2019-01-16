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Fenerbahçe Opet: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

16 Ocak 2019, Çarşamba 21:21
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Fenerbahçe Opet: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Merve Dalbeler)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Lee, Bahar Akbay, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Seray Altay)

Setler: 25-21, 25-20, 25-22

Süre: 73 dakika (24, 23, 26)

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