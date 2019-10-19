Fenerbahçe Opet: 3 - Atlasglobal Yeşilyurt: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

19 Ekim 2019, Cumartesi 17:26
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Fenerbahçe Opet: 3 - Atlasglobal Yeşilyurt: 0

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt’u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Mhajlovic, Bahar Guidetti, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Beliz Başkır, Sıla Çalışkan, Damla Çakıroğlu, Özay Kurt İpar, Ceren Kestirengöz)

Atlasglobal Yeşilyurt: Gözde Dal, Loana, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Derya Güç, Elisa Tuana Köse)

Setler: 25-11, 25-17, 25-10

Süre: 70 dakika (21, 25, 24)

AA

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