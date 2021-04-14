Fenerbahçeli futbolcu Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe ile 2018’de profesyonel sözleşme imzalayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, bu sezon A takımda 3 karşılaşmaya çıkmıştı.

Vfb Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ömer Faruk Beyaz, "Bana duydukları güven için Stuttgart yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ailem ve danışmanlarımla birlikte Stuttgart'ı seçtim, çünkü Stuttgart'ın genç oyunculara odaklandığı biliniyor ve kulübün gelişimi çok olumlu. Stuttgart'taki ilk günümden itibaren bana verilen güvenin karşılığını vermek için her şeyimi vereceğim" açıklamasında bulundu.



