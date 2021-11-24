Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır

İlk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Altay Bayındır ve Enner Valencia günü tedavi programları ile geçirdi. Mesut Özil, ayak bileğindeki ağrı sebebiyle idmanda yer almadı.