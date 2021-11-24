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Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5'inci haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

24 Kasım 2021, Çarşamba 14:15 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Olympiakos maçına hazır

İlk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Luiz Gustavo, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Altay Bayındır ve Enner Valencia günü tedavi programları ile geçirdi. Mesut Özil, ayak bileğindeki ağrı sebebiyle idmanda yer almadı.

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