Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Olympiakos'u konuk edecek. Frankfurt'u elinden kaçıran ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Olympiakos'u devirip ilk galibiyetini almaya çalışacak. D Grubu'ndaki diğer maçta ise Royal Antwerp, Frankfurt'u konuk edecek. Exxen'den naklen yayınlanacak AjaxFenerbahçe-Olympiakos maçı ayrıca Azerbaycan kanalı CBC Sport ekranlarından da takip edilebilecek.

Fenerbahçe-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Olympiakos ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Masouras, Ba, Papasthathopoulos, Cisse, Reabciuk, A. Camara, M. Camara, Bouchalakis, Onyekuru, Soares

Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz nasıl izlenir? (FB Olympiakos şifresiz)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Olympiakos ile Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşırken karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Fenerbahçe-Olympiakos maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, dev maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.

CBC Sport nasıl ve nereden izlenir?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC Sport frekans bilgileri ne?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500