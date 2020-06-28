Fenerbahçe'de 7 yıllık inanılmaz bir serüvenin ardından Obradovic ile yollar ayrıldı. Deneyimli Koç, geçtiğimiz günlerde yönetime gönderdiği mektupla bu yıl takım çalıştırmak istemediğini belirtmişti. Fenerbahçe'de Obradovic'in ayrılığı taraftarları da şoke etmiş ve yönetime bu doğrultuda ağır eleştiriler gelmişti. Kanarya'da Obradovic sonrası döneme dair hiçbir hazırlık yapılmazken, ayrılığın ardından adaylar adaylar da yeni yeni belli olmaya başladı.

Litvanya'dan '15min.lt' sitesinde yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre sarı lacivertliler, halen Zalgiris'ten yılda 1 milyon Euro alan ve pandemi nedeniyle bu rakamı yarıya düşürmesi istenen Jasikevicius'a yıllık 1.2 milyon ila 1.5 milyon Euro arasında maaş teklif etti. 3 yıllık mukavele önerilen 44 yaşındaki koça ayrıca, takımın gelecek sezonki bütçesinin 20 milyon Euro olacağını da bildirdi.









Maurizio Gherardini faktörü

Zalgiris ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı bulunan Jasikevicius'u Fenerbahçe'ye yaklaştıran bir başka unsur, Obradovic ile birlikte Avrupa'nın en başarılı organizasyonlarından birini kuran genel menajer Maurizio Gherardini'nin varlığı.





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